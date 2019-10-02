В сеть попало видео ареста голого племянника Меган Маркл, буянившего под действием наркотиков

Мир

В сеть попало видео ареста племянника герцогини Сассекской Меган Маркл — 28-летнего Томаса Дули. Он был задержан в Лос Анджелесе после того, как в голом виде шатался по улицам и выкрикивал нечто неразборчивое. Сначала его бедра прикрывало повязанное поверх них небольшое полотенце, но затем оно свалилось, оставив Томаса полностью обнаженным.

Как выяснилось, родственник принца Гарри находился под воздействием наркотиков. При задержании он выкрикивал оскорбления и оказывал сопротивление полицейским. Тем пришлось повалить его на землю. Один из стражей порядка при этом получил травму колена. 28-летний Томас Дули просидел в камере четыре дня, после чего его отпустили.

Как пишет Daily Mail, Томас — младший брат Тайлера Дули, который, как писали «ФАКТЫ», во многом благодаря своей тетушке разбогател на выращивании конопли и легальной продаже марихуаны.

В январе этого года отец Томаса и Тайлера Томас Маркл-младший был арестован в штате Орегон за вождение автомобиля в пьяном виде. А в 2017 году ему предъявлялись обвинения в домашнем насилии, когда он приставил пистолет к голове своей подруги.

После того, как бывшая актриса Меган вышла замуж за принца она оборвала все связи со своими родственниками с отцовской стороны. На ее свадьбе из всей семьи звезды сериала «Форс-мажоры» присутствовала только ее мать-афроамериканка Дория Рэгленд. Тайлер Дули все же прибыл в Лондон без приглашения. И в тот же вечер, когда венчалась его тетя, был задержан в лондонском ночном клубе с ножом в кармане.

Меган Маркл с ее отцом и племянниками Томасом и Тайлером Дули

Между тем Меган Маркл и принц Гарри продолжают свое турне по Африке. Как ранее писали «ФАКТЫ», Меган Маркл, появившуюся в Университете Йоханнесбурга в платье за 116 долларов, приветствовали восторженными криками.

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