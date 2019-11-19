Деньги

Доллар стремительно теряет в цене: за сколько можно купить и продать валюту

По сравнению с предыдущим банковским днем украинская национальная валюта в очередной раз укрепилось — на 19 ноября 2019 года официальный курс установлен на уровне 24,13 грн/доллар и 26,69 грн/евро.

Тем временем «Минфин» опубликовал данные о «стоимости» гривны на «черном» рынке.

Эксперты не исключают, что укрепление гривны происходит на фоне консультаций с миссией Международного валютного фонда, на которых обсуждалось открытие новой трехлетней программы расширенного финансирования. Материал об этом «Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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