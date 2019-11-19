- 09:46 Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие
- 09:45 Девушка решила сделать милое селфи с собакой и получила неожиданный результат, насмешивший сеть
- 09:43 Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями
- 09:43 Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека
- 09:26 «Больше, чем нужно»: Новосад сделала громкое заявление об украинских учителях
- 09:15 В Москве экстренно госпитализирован знаменитый актер
- 09:13 "Хотел отомстить за мать": под Хмельницким чиновник привязал собаку к машине и 1,5 км тащил по дороге
- 09:09 Доллар стремительно теряет в цене: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:53 Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе
- 08:46 «Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе
- 08:33 Возврат захваченных Россией кораблей в Керченском проливе: Украина может потребовать компенсацию
- 08:30 «Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как?
Доллар стремительно теряет в цене: за сколько можно купить и продать валюту
По сравнению с предыдущим банковским днем украинская национальная валюта в очередной раз укрепилось — на 19 ноября 2019 года официальный курс установлен на уровне 24,13 грн/доллар и 26,69 грн/евро.
Тем временем «Минфин» опубликовал данные о «стоимости» гривны на «черном» рынке.
Эксперты не исключают, что укрепление гривны происходит на фоне консультаций с миссией Международного валютного фонда, на которых обсуждалось открытие новой трехлетней программы расширенного финансирования. Материал об этом «Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон посетила варьете в черном вечернем платье, вызвав слухи о своей беременности (фото, видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...