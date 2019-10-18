Доллар упал накануне выходных: курс валют 18 октября

Деньги

В Украине продолжаются валютные качели — после небольшого подорожания американской валюты, снова наблюдается ее снижение.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривни к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 гривен за 100 долларов (-10,1392 гривен).

При этом курс доллара на 17 октября составляет 2483,5244 гривен за 100 долларов.

Сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,72 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 октября (24,82).

На черном рынке валюту продают по такой цене:

Курс доллара в украинских банках:

Напомним, согласно опросу Нацбанка, украинский бизнес рассчитывает, что в 2020 году курс не превысит 27 гривен за один доллар.

О том, как будет вести себя американская валюта в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар снова по 24: что будет дальше».

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