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"Хотел отомстить за мать": под Хмельницким чиновник привязал собаку к машине и 1,5 км тащил по дороге (видео)
В Красиловском районе Хмельницкой области произошел жуткий случай издевательства над животным. Напомним, ранее в Киеве избили самого известного догхантера.
Мужчина решил отомстить собаке, которая якобы покусала его маму. Он привязал животное к автомобилю и около километра на цепи протянул ее по дороге.
Это страшное действо вблизи села Кузьмин заметил случайный водитель. Пес был полностью окровавленный.
Водитель, а им оказался украинский военнослужащий, догнал авто, остановил его, вызвал полицию. Собаку доставили в Красилов. Неизвестный мужчина объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом.
Непосредственный начальник спецназовца прояснил детали происшествия со слов своего подчиненного.
«Наш солдат рассказывал, что увидел, как впереди едет машина и за ней что-то волочится. Остановил этого человека. Вызвал полицию. Они взяли ото всех объяснение. Наш солдат вернулся и посмотрел путь. Там на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловском ветлечебницу», — передает ресурс «Всім» слова военного.
В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщает издание, личность подозреваемого известна местным жителям. По словам зоозащитницы Елены Голубничей, это директор государственного архива Хмельницкой области.
Ранее «ФАКТЫ» писали о зверствах, которые устраивают догхантеры над животными. Так в Херсоне мужчина несколько дней подряд травил собак и снимал, как они умирают, на смартфон. А в Киеве в местах выгула собак неизвестные рассыпали яд.
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