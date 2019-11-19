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Украина

«Больше, чем нужно»: Новосад сделала громкое заявление об украинских учителях

9:26 19 ноября 2019 283
Анна Новосад
Инф. «ФАКТОВ»

Министр образования Анна Новосад, ранее рассказавшая как государство будет поддерживать опорные школы, заявила, что в Украине в данный момент больше учителей, чем требуется.

В эфире «1+1» министр, в частности, отметила, что это касается, в частности, сельских школ. Учеников из небольших населенных пунктов хотят перевести в так называемые опорные школы, а учителей — отправить на переквалификацию. «Бесспорно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе, и чьих учеников будут возить в опорные школы, нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться», — заявила Анна Новосад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ в Украине на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года, а учебных заведений, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

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