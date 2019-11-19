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Волочкова в полупрозрачном купальнике показала, чем соблазняет мужчин (фото)
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая стремительно похудела и обеспокоила своим видом поклонников, взбудоражила сеть очередным провокационным фото. Любительница шпагатов опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в полупрозрачном купальнике, показав свою новую фигуру. Формы Волочковой подписчиков мало впечатлили. Они также обратили на неряшливый маникюр Анастасии — у нее отвалились нарощенные ногти.
Сама Настя, уверена в своей неотразимости, считает, что является просто магнитом для мужчин. Ради нее они готовы на яркие поступки, оставляют жен и любовниц. Об этом Настя рассказала в своей книге «Плата за успех». Женщины завидуют ей и не могут простить успех.
«Понимаю, что отчасти я сама виновата, я веду довольно открытый образ жизни. А у нас не принято показывать свое счастье, словно в счастье есть что-то зазорное. Нельзя рассказывать о своих мужчинах, лучше помалкивать, а еще лучше — постоянно жаловаться. Таким все сочувствуют, жалеют их, закрывают глаза на все то, что мне, Анастасии Волочковой, никогда не простят», — пишет балерина.
Но притворятся, что у нее все плохо, Волочкова не собирается. Даже, несмотря на то, что судачат за спиной бывшие ее мужчин.
«Это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Но которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет имени известного человека, чье имя всегда в топах обсуждений», — объяснила Анастасия.
Она считает, что таким образом девушки за счет ее имени получают долю популярности и статус несчастной жертвы. А сама Волочкова остается в глазах общественности грозой семейств и жестокой разлучницей.
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