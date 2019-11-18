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Шоу-бизнес

Alyona Alyona взбудоражила сеть смелым фото в купальнике

19:12 18 ноября 2019 324
Alyona Alyona
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины, взбудоражила сеть смелым фото в купальнике. Народная любимица опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых позирует в цельном черном купальнике и белых тапочках, демонстрируя свои пышные формы.

В посте к фото Алена поразмышляла о девушках в рэпе.

«Рэп не для девушек? Я ранее часто слышала, что рэп — это не женское дело. И каждый раз удивлялась. Потому что всегда находила трэки девушек, которые гоняли на репити миллион раз. Особенно сейчас странно где-то видеть проявления такого стереотипа», — написала Алена и добавила, что на самом деле «сложно быть Машей среди медведей».

Поклонники живо отреагировали на фото и принялись обсуждать в комментариях не только женскую судьбу в рэпе. В комментариях одни восхищаются смелостью Алены и хвалят ее за естественность и отсутствие фотошопа. Другие — советуют больше не заниматься моделингом.

Недавно Alyona Alyona выпустила новый клип «Мамин суп».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Регина Тодоренко взволновала Влада Топалова пикантным фото.

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