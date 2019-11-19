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Шоу-бизнес

Бари Алибасова жестоко избили из-за женщины (видео)

10:29 19 ноября 2019 923
Бари Алибасов-младший
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бари Алибасов-младший, которого недавно избили в эфире программы «На самом деле», снова стал жертвой нападения.

На этот раз Бари-младшего били в эфире передачи «Пусть говорят». Кстати, досталось Алибасову от того же человека — брата его жены Виолетты Гришиной.

Илья Гришин не смог слушать, как Алибасов унижает его сестру. «Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! Хватит поливать сестру грязью. Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери», — закричал он и набросился на Бари.

Охранники оттащили Гришина. Алибасов обошелся без серьезных травм.

Напомним, что недавно удар в лицо получил и отец Бари — Алибасов-старший. Продюсер пытался уложить на пол симпатичную журналистку, а она ударила его микрофоном.

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