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Шоу-бизнес

Бари Алибасова избили прямо во время шоу (видео)

6:12 22 октября 2019 616
Бари Алибасов-младший
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Сын известного продюсера Бари Алибасова, который проиграл суд производителю «Крота», Алибасов-младший угодил в очередной скандал. Его жена Виолетта Гришина в откровенном интервью Дмитрию Шепелеву в программе"На самом деле" рассказала, как он избивал и оскорблял ее, поднимал руку, даже когда она была беременна.

«Он слетел с катушек. Он меня потряс, он меня ударил, он меня придушил. На седьмом месяце я могла потерять ребенка, я лежала в больнице», — делилась подробностями женщина.

Она также обвинила Алибасова-младшего в изменах и в том, что по его вине пережила тяжелые роды, врачи были вынуждены провести кесарево сечение. Увидев мужа в постели с любовницей, женщина пережила стресс, у нее отнялись ноги.

Сейчас Виолетта сама воспитывает дочь Амели. Отец не участвует в ее жизни, изредка оказывает скромную финансовую помощь.

Бари слушал все обвинения с ухмылкой и издевательски ответил бывшей возлюбленной.

«Не надо на меня вешать ярлык изменника, потому что я о возможности измен со всеми договариваюсь, а хорошо это или плохо — мне пофигу. Она получила кесарево, потому что, как дура. Она, доказывая папе и маме, что она не дура, пошла снимать, как я занимаюсь сексом», — сказал он.

Также он сказал, что не считает Амели своей дочерью. За перепалкой за кулисами наблюдал родной брат Гришиной. Он не стал терпеть хамское отношение к сестре и набросился на Алибасова с кулаками. «Ты просто тварь, Бари!», — кричал он.

Прежде чем мужчин разняла охрана, он успел несколько раз ударить Алибасова кулаком. Тот лишь беспомощно защищался

«Вот, Виолетта, теперь мы квиты. Оплеуха, которую я тебе долбанул на Новый год, за то, что ты сказала, что я больше не увижу ребенка, теперь твой брат долбанул меня по голове. Чтобы больше вопросов, о том, что я бью женщин, не было», — лишь ответил бизнесмен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что его отец, продюсер Бари Алибасов избил в студии свою подругу.

Также он обвинял сына в том, что он нажился на его отравлении «Кротом».

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