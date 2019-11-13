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Шоу-бизнес

«Крот» подействовал: Алибасов подрался с молодой журналисткой (фото)

16:52 13 ноября 2019 42
Бари Алибасов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальный российский продюсер Бари Алибасов, который недавно, по его словам, отравился жидкостью для промывки труб «Крот», набросился на молодую журналистку на одном из недавних светских мероприятий.

Как пишет издание «Собеседник», продюсер попытался силой уложить журналистку на пол.

Девушка подошла к нему, чтобы договориться об интервью, но реакция Алибасова была странной.

«Иди ложись! — скомандовал Алибасов. — Он (фотограф. — Авт.) сказал, чтобы ты лежала!»

Бари Алибасов

Когда девушка не послушалась, продюсер схватил ее и попытался уложить силой. Журналистка защищалась и даже ударила обидчика микрофоном по лицу.

Бари Алибасов

«Отдай ему всю эту хрень. Будешь лежать очень культурно, как Ленин и Сталин», — говорил Алибасов журналистке.

Когда он понял, что с девушкой не совладать, удалился и отказался комментировать ситуацию

Напомним, ранее сына продюсера Бари Алибасова-младшего избили прямо во время шоу.

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