Шоу-бизнес

Отец-трансгендер моделей и телезвезд Кендалл и Кайли Дженнер, бывший американский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, сменивший пол и имя и превратившийся в Кэйтлин Дженнер, появился на людях в купальнике-бикини.

70-летняя Кэйтлин принимает участие в съемках 19-го сезона популярного британского реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!». В этом телепроекте группа знаменитостей отправляется в джунгли и пытается выжить в спартанских условиях.

Дженнер в купальнике первой из своих сотоварищей решилась принять холодный душ. Пользователей интернета впечатлила фигура бывшего спортсмена. «Ей не дашь 70 лет», «Хотела бы я выглядеть так же в таком возрасте» — писали они.

Между тем Кэйтлин, после первой же ночи, проведенной в джунглях, уже жалеет о том, что согласилась принимать участие в шоу и подумывает о том, чтобы уйти из него. В слезах она сказала, что не уверена, что поступила правильно, приехав сюда. И что ей следует быть дома и играть со своими внуками. «Я никогда не бросала того, чего начала. Но думаю, возможно, настало время попробовать сделать это», — заявила Дженнер.

Брюс-Кэйтлин совершила каминг-аут в 2015 году и перенесла соответствующую операцию в 2017-м. В качестве мужчины Кэйтлин состояла в браке трижды. Первой его Брюса была Кристи Скотт — с 1972 по 1981 год. В этом браке родились сын Бертон и дочь Кассандра. Затем Дженнер женился на актрисе Линде Томпсон, от которой у него есть еще двое сыновей — Брэндон и Броди. А в 1991 году женой Дженнера стала Крис Кардашьян (таким образом он стал отчимом Ким, Кортни, Хлое и Робу Кардашьян). Крис родила ему Кендалл и Кайли. Они развелись в 2015 году, когда Дженнер объявил о том, что меняет пол.

В настоящее время Кейтлин собирается живет вместе с молодой моделью Софией Хатчинс, которая также является трансгендером и ранее была мужчиной.

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