Шоу-бизнес

Американская супермодель и бизнес-леди Кайли Дженнер, которая является самой молодой в мире миллиардершей, отпраздновала свое 22-летие на роскошной яхте у побережья Италии. Бойфренд Кайли Трэвис Скотт, который ранее усыпал пол в ее особняке толстым слоем лепестков роз, непосредственно в день рождения презентовал матери своей полуторагодовалой дочери Сторми роскошное, сделанное на заказ бриллиантовое колье с логотипом ее косметического бренда Kylie Cosmetics.

А вот отец-трансгендер Кайли, бывший американский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, который сменил пол и имя, превратившись в Кэйтлин Дженнер, неприятно удивил младшую дочь. Как пишет издание Radar Online, 69-летняя Кэйтлин разместила в соцсетях снимок, на котором она (в бытность еще Брюсом) позирует с маленькой дочкой И подписала фото: «Жизнь была тогда так проста, но сейчас жизнь так хороша. Счастливого дня рождения моей малышке Кайли Дженнер». Вот только папа перепутал своих детей, опубликовав фото со старшей сестрой Кайли — Кендалл Дженнер. После насмешек в сети Кэйтлин заменила снимок на фотографию, где она изображена с обеими дочерьми. «Ну и правильно. Лучше не рисковать. Так точно не ошибешься!», — шутили пользователи соцсетей.

В качестве мужчины Кейтлин состояла в браке трижды. Первой его женой была Кристи Скотт — с 1972 по 1981 год. В этом браке родились сын Бертон и дочь Кассандра. Затем Брюс женился на актрисе Линде Томпсон, от которой у него есть еще двое сыновей — Брэндон и Броди. А в 1991 году Дженнер женился на Крис Кардашьян (став отчимом Ким, Кортни, Хлое и Робу Кардашьян), которая родила ему Кендалл и Кайли. Они развелись в 2015 году, когда Дженнер объявил о том, что меняет пол.

В настоящее время Кейтлин собирается вступить в брак с 22-летней моделью Софией Хатчинс, которая также является трансгендером и ранее была мужчиной.

Двумя днями днями ранее точно такая же история произошла с сыном британской королевы Елизаветы принцем Эндрю. Как писали «ФАКТЫ», поздравляя с днем рождения свою старшую дочь принцессу Беатрис, герцог Йоркский разместил в сети фото ее младшей сестры Евгении.

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