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Под Киевом вооруженный молодчик за час напал на двух женщин: подробности и фото
Во вторник, 19 ноября, с 5:00 до 6:00 в Ирпене (Киевская область) 19-летний местный житель совершил два разбойных нападения на женщин. Ранее в Киеве, в районе метро «Житомирская» мужчина, угрожая пистолетом и ножом, ограбил, а затем и изнасиловал студентку.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, в Ирпене молодчик, запугивая своих жертв, стрелял в воздух из пистолета, а затем вырывал у них личные вещи и скрывался. Полицейские по горячим следам установили, что нападавший — местный наркоман, который переделал пистолет из стартового в травматический.
Во время обысков у молодого человека нашли оружие, патроны, а также парник, где он выращивал коноплю.
«Все факты правонарушений задокументированы, материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (Разбой), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в областной полиции. Сейчас решается вопрос о сообщении жителю Ирпеня о подозрении. В данный момент парень находится в изоляторе временного содержания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беляевском районе Одесской области группа вооруженных неизвестных ограбила жителей Полтавы, которые направлялись в Одессу для закупки различных товаров на рынке «7-й километр». Бандиты забрали 12 миллионов гривен, изрезали колеса машины жертв ограбления и скрылись.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!