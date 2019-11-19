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Происшествия

Во дворе жилого дома в Днепре прогремел взрыв: есть погибший (фото)

11:54 19 ноября 2019 36
двор в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 19 ноября, в Днепре на улице Гладкова в района дома № 33 произошел взрыв и погиб мужчина. Несколько дней назад в результате взрыва в столичном хостеле на Троещине погибли двое мужчин.

Полицейские, прибывшие на место ЧП в Днепре, увидели труп мужчины, который получил очень серьезные повреждения и погиб из-за взрыва гранаты. Погибшему было 44 года.

Как сообщает Информатор, правоохранители полагают, что мужчина хотел покончить с собой и взорвал гранату умышленно, однако другие версии событий также будут проверять.

По факту случившегося открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели двух мужчин в центре Киева. Там, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты погиб охранник бара и ветеран АТО с позывным «Сенсей».

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