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Во дворе жилого дома в Днепре прогремел взрыв: есть погибший (фото)
Во вторник, 19 ноября, в Днепре на улице Гладкова в района дома № 33 произошел взрыв и погиб мужчина. Несколько дней назад в результате взрыва в столичном хостеле на Троещине погибли двое мужчин.
Полицейские, прибывшие на место ЧП в Днепре, увидели труп мужчины, который получил очень серьезные повреждения и погиб из-за взрыва гранаты. Погибшему было 44 года.
Как сообщает Информатор, правоохранители полагают, что мужчина хотел покончить с собой и взорвал гранату умышленно, однако другие версии событий также будут проверять.
По факту случившегося открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели двух мужчин в центре Киева. Там, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты погиб охранник бара и ветеран АТО с позывным «Сенсей».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!