Шоу-бизнес

В России снимут двойника Зеленского в фильме об Украине (видео)

В России решили снять фильм об Украине и уже нашли актера на роль президента Владимира Зеленского — автомаляра Умида Исабоева.

Исабоев проснулся знаменитым после того, как его фото, сделанные в московском метро, попали в сеть. Уже тогда его назвали «двойником Зеленского».

А позже Умиду предложили сыграть президента Украины в кино, он почитал сценарий и согласился подписать контракт, пишет Telegram-канал Mash.

Умид, по его словам, всегда мечтал о карьере комика, хотя работал в автосервисе. Ранее он даже выразил готовность подменять Зеленского на съемках, потому что «у украинского лидера уже нет времени».

Исабаев также попросил, чтобы его приняли в «Comedy club». Ведь там уже есть двойник президента России Владимир Путина Дмитрий Грачев. Правда, говорят, что двойников Путина много.

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