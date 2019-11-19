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В России снимут двойника Зеленского в фильме об Украине (видео)
В России решили снять фильм об Украине и уже нашли актера на роль президента Владимира Зеленского — автомаляра Умида Исабоева.
Исабоев проснулся знаменитым после того, как его фото, сделанные в московском метро, попали в сеть. Уже тогда его назвали «двойником Зеленского».
А позже Умиду предложили сыграть президента Украины в кино, он почитал сценарий и согласился подписать контракт, пишет Telegram-канал Mash.
Умид, по его словам, всегда мечтал о карьере комика, хотя работал в автосервисе. Ранее он даже выразил готовность подменять Зеленского на съемках, потому что «у украинского лидера уже нет времени».
Исабаев также попросил, чтобы его приняли в «Comedy club». Ведь там уже есть двойник президента России Владимир Путина Дмитрий Грачев. Правда, говорят, что двойников Путина много.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!