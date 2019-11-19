24.12 / 24.36 26.58 / 26.97
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире

12:13 19 ноября 2019 189
Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах с 20 января 2020 года закодировать свои программы на спутнике, после чего их бесплатный просмотр станет невозможным.

Это кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2.

«Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — сообщила пресс-служба ООО «Зеонбуд».

В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик

Не пропадать же добру: 79-летний Виторган шокировал новым заявлением о детях

осень

Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Данилко, Каменских и Кондратюк

Как ветром сдуло: Андрей Данилко в шоке от выступления участника «Х-фактора» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер