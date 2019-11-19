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Происшествия

Мужчина изнасиловал 5-летнюю внучку: детали жуткого происшествия в Николаеве

12:41 19 ноября 2019 335
Опасности никто не ожидал
Инф. «ФАКТОВ»

18 ноября к правоохранителям обратилась женщина — она заподозрила, что ее дочь изнасиловали. Ранее сообщалось о пытках и изнасилованиях в одесском детском центре реабилитации. О происшествии с девочкой сообщает Национальная полиция Николаева.

Женщина оставила 5-летнюю дочь под присмотром своего 65-летнего отчима. Однако когда забирала девочку от дедушки, то обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.

После обращения женщины была проведена экспертиза, которая подтвердила, что ребенка изнасиловали.

«Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка. 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, следователи задержали», — сообщили в полиции.

Задержанному мужчине грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в попытке изнасилования обвинили звезду 90-х годов, певца Богдана Титомира. Об этом в телеэфире заявила бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова. Музыкант рассказал подробности интимных отношений с ней.

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