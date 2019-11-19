Общество и люди

Отопительный сезон: жители каких областей до сих пор остаются без тепла

По состоянию на 19 ноября в Украине тепло подается в большинство жилых домов и объектов социальных фондов. По данным Министерства развития общин и территорий, отапливаются 99,1% объектов жилищного и 99,7% объектов социальных фондов. В начале месяца к отоплению были подключены только три области.

Сейчас полностью подключены к отоплению 12 областей — Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Полностью жилые дома отапливаются в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях, 99,9% - в Донецкой. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Волынской, Херсонской областях и Киеве, 99,9% - в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Напомним, в городе Новый Роздол Львовской области отопительный сезон был сорван. Школы города с 11 ноября ушли на внеплановые каникулы. Насколько затянется отдых у учеников, пока не ясно. Причины срыва отопительного сезона в Новом Роздоле связаны с расследованием НАБУ, арестом ТЭЦ и передачей его активов государственному управляющему.

«ФАКТЫ» выяснили, как изменится стоимость «коммуналки» для населения после начала отопительного сезона. По мнению экспертов, подорожание газа для промышленности потянет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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