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Мир

В России машина с людьми провалилась в яму с кипятком: момент происшествия попал на видео

13:20 19 ноября 2019 120
ДТП в Пензе
Инф. «ФАКТОВ»

Момент смертельного чрезвычайного происшествия в российском городе Пенза, где автомобиль провалился в яму с кипятком, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео этого дорожно-транспортного происшествия опубликовал Первый пензенский портал 1PNZ. Водитель и пассажир провалившегося под землю авто погибли на месте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Питере погибли двое парней — посетителей кафе, расположенного в подвале. В помещение из прорвавшейся трубы хлынул кипяток. А на улице в асфальте образовалась огромная дыра, в которую провалились припаркованные автомобили.

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