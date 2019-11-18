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Украина

Убийцу, взорвавшего пятиэтажку в Павлограде после зверской расправы над женой, посадили пожизненно

18:53 18 ноября 2019 116
Дом после взрыва
Инф. «ФАКТОВ»

Суд определил максимальную меру наказания для мужчины, убившего свою жену. Недавно в Павлограде был вынесен еще один пожизненный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Днепропетровской области.

В сентябре 2016 года в Павлограде на лестничной площадке многоэтажки между супругами возникла ссора, и мужчина нанес жене 128 ударов кухонным ножом. Затем он забрал из сумочки погибшей ключи от квартиры и около 40 тысяч гривен.

Преступник зашел в квартиру, открыл газ и скрылся. В результат произошел взрыв, который повредил конструкции 5-этажного панельного дома.

Сначала мужчину суд приговорил к 15-летнему сроку лишения свободы, но прокуратура не согласилась с таким решением. После повторного рассмотрения дела 62-летнего преступника приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Чернигове к пожизненному заключению приговорили 23-летнюю девушку.

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