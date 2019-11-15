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Происшествия

В Крыму мужчина убил 5-летнюю падчерицу: жуткие подробности ЧП (видео)

13:46 15 ноября 2019 458
Убийца
Инф. «ФАКТОВ»

Переехавший в Крым мужчина убил 5-летнюю падчерицу, закопал ее, а потом вместе с младшим ребенком попытался выехать с территории оккупированного полуострова. Ранее в Крыму нашли убитым пропавшего без вести Люманова Ридвана.

По поводу пропажи 5-летней Даши мужчина обратился в правоохранительные органы 13 ноября, заявив, что накануне уезжал по делам с младшим сыном, а девочку запер дома. По его словам, когда они вернулись, то дверь была открыта, а Даши нигде не было.

Маленькую Дашу искали несколько дней. А вскоре ее отчим признался, что убил малышку днем 12 ноября и зарыл ее тело недалеко от места жительства. В Следкоме заявили, что мужчина «с целью создания себе алиби забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось».

«Бьет, значит любит! Русские исконные скрепы. Домашнее насилие от бога! Послушайте, это — русский мир в Крыму. „Визги, крики, детский плач“: соседи рассказали о семье пропавшей в Крыму 5-летней девочки», — пишет на своей страничке в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Оказалось, что это был 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.


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