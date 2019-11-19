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Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным на встрече в Париже
На саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский намерен договариваться о возврате украинских территорий. В частности, переговоры по Донбассу должны проходить с определением конкретных сроков. Об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.
«Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками», — заявил он.
По мнению президента, после трехлетнего перерыва, встреча в «нормандском формате» это успех. Напомним, до этого лидеры «нормандской четверки» встречались в 2016 году.
«Мы должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат — это прежде всего переговоры на высшем уровне. Сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече», — заявил он.
Напомним, 18 ноября в Кремле подтвердили информацию о том, что саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря в Париже, и что его подготовка вступила в «завершающую стадию».
Ранее у Путина намекали, что могут пересмотреть дату саммита в Париже и выдвигали новое требование — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».
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