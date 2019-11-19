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Горячая штучка: что постит в Instagram самая красивая студентка Украины (фото, видео)
Одесситка Дарина Самсонникова, которая стала самой красивой студенткой Украины, поблагодарила в соцсетях всех своих друзей и подписчиков за поддержку.
А «ФАКТЫ» предлагают посмотреть, что постит в Instagram Дарина.
Как известно, Самсонникова - студентка Одесского национального морского университета.
Она очень любит море, а какое же море без снимков в купальнике? Их в Instagram Дарины хватает, подписчики называют девушку "горячей штучкой".
Девушка также публикует снимки с друзьями и родными. Она очень привязана к семье.
Кроме того, Самсонникова подрабатывает моделью, поэтому на ее страничке много профессиональных снимков.
Напомним, что второе и третье место «СтудМисс Украины-2019» разделили девушки из Винницы и Житомира.
Первая Вице-мисс Виктория Звонецкая из Винницы.
Вторая Вице-мисс Аделина Мищенко из Житомира.
Также напомним, что мисс Украина-Вселенная 2019 рассказала «ФАКТАМ» о проблеме с визой.
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