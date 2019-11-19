Шоу-бизнес

Горячая штучка: что постит в Instagram самая красивая студентка Украины (фото, видео)

Одесситка Дарина Самсонникова, которая стала самой красивой студенткой Украины, поблагодарила в соцсетях всех своих друзей и подписчиков за поддержку.

А «ФАКТЫ» предлагают посмотреть, что постит в Instagram Дарина.

Как известно, Самсонникова - студентка Одесского национального морского университета.

Она очень любит море, а какое же море без снимков в купальнике? Их в Instagram Дарины хватает, подписчики называют девушку "горячей штучкой".

Девушка также публикует снимки с друзьями и родными. Она очень привязана к семье.

Кроме того, Самсонникова подрабатывает моделью, поэтому на ее страничке много профессиональных снимков.

Напомним, что второе и третье место «СтудМисс Украины-2019» разделили девушки из Винницы и Житомира.

Первая Вице-мисс Виктория Звонецкая из Винницы.

Вторая Вице-мисс Аделина Мищенко из Житомира.

Также напомним, что мисс Украина-Вселенная 2019 рассказала «ФАКТАМ» о проблеме с визой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter