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Дело о взятке в ОП: одна из фигуранток вышла из СИЗО
Виктория Лесничая, бывший заместитель министра культуры, которая подозревается в мошенничестве по делу о взятке в Офисе президента, внесла залог и вышла из СИЗО. Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам адвоката подозреваемой Виталия Грынива, залог в размере 576 тысяч гривен был внесен в соответствии с постановлением суда. После этого Лесничую освободили из-под стражи. Адвокат проинформировал, что залог внесли друзья подозреваемой.
Ранее сообщалось, что, по версии правоохранителей, Виктория Лесничая, директор департамента Офиса президента и еще один соучастник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов. Они обещали содействие в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз». Первый транш составил 150 000 долларов — после его получения коррупционеров задержали.
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