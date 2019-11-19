Украина

Дело о взятке в ОП: одна из фигуранток вышла из СИЗО

Виктория Лесничая, бывший заместитель министра культуры, которая подозревается в мошенничестве по делу о взятке в Офисе президента, внесла залог и вышла из СИЗО. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам адвоката подозреваемой Виталия Грынива, залог в размере 576 тысяч гривен был внесен в соответствии с постановлением суда. После этого Лесничую освободили из-под стражи. Адвокат проинформировал, что залог внесли друзья подозреваемой.

Ранее сообщалось, что, по версии правоохранителей, Виктория Лесничая, директор департамента Офиса президента и еще один соучастник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов. Они обещали содействие в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз». Первый транш составил 150 000 долларов — после его получения коррупционеров задержали.

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