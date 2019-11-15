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Украина

Попавшуюся на взятке чиновницу Офиса президента отправили под домашний арест

23:25 15 ноября 2019 41
Светлана Кондзеля
Инф. «ФАКТОВ»

Высшим антикоррупционным судом принято решение применить к руководителю одного из главных департаментов Офиса президента Украины Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Кроме того, на подозреваемую наложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

Отмечается, что прокурор САП настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.

«Вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее суд отправил под стражу одну из подозреваемых по делу о получении взятки в Офисе президента. Она арестована на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн. Ее действия классифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», а также «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

По информации САП, бывшая чиновница занимала должность заместителя министра в 2011 году. Прокурор в суде сказал, то ее зовут Виктория Лесничая. По версии правоохранителей, она, директор департамента Офиса президента, и еще один соучастник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз». 12 ноября, по информации САП/НАБУ, их задержали после получения первого транша в размере 150 000 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» гражданин Грузии, которого называли «Аль Бара Шишани».

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