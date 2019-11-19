Всемирный день ребенка 2019: открытки и поздравления

Общество и люди

В среду, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Отмечают этот день с 1954 года, а направлен он на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей.

Именно 20 ноября в 1959 году была принята «Декларация прав ребенка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребенка».

«ФАКТЫ» предлагают напомнить друзьям и знакомым о празднике. Для этого мы собрали открытки и поздравления.

Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю каждый день встречать с улыбкой и хорошим настроением, желаю, чтобы каждое мгновение детства было наполнено счастьем, весельем и чудесами.



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Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во Всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.

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Во Всемирный день ребёнка желаю, чтобы каждый ребеночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на свете.

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Со Всемирным днем ребенка

Я поздравлю целый мир,

И братишек, и сестренок,

И тихоней, и задир,

И младенцев, и подростков,

И конечно, пап и мам!

Для детей он и для взрослых,

Этот праздник нужен нам,

Для того, чтоб вспомнить юность,

Прелесть детства ощутить,

И к детишкам чуть добрее,

Чуть поласковее быть!

Напомним, что 19 ноября отмечается Международный мужской день.

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