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Общество и люди

Всемирный день ребенка 2019: открытки и поздравления

14:49 19 ноября 2019 35
День ребенка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Отмечают этот день с 1954 года, а направлен он на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей.

Именно 20 ноября в 1959 году была принята «Декларация прав ребенка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребенка».

Всемирный день ребенка

«ФАКТЫ» предлагают напомнить друзьям и знакомым о празднике. Для этого мы собрали открытки и поздравления.

Всемирный день ребенка

Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю каждый день встречать с улыбкой и хорошим настроением, желаю, чтобы каждое мгновение детства было наполнено счастьем, весельем и чудесами.

Всемирный день ребенка
***
Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во Всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.

Всемирный день ребенка

***
Во Всемирный день ребёнка желаю, чтобы каждый ребеночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на свете.

Всемирный день ребенка

***
Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!

Всемирный день ребенка

Напомним, что 19 ноября отмечается Международный мужской день.

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