- 14:49 Всемирный день ребенка 2019: открытки и поздравления
- 14:44 Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе
- 14:28 Названо число граждан Украины, задержанных в Польше по запросу России в Интерпол
- 14:27 Дело о взятке в ОП: одна из фигуранток вышла из СИЗО
- 14:22 Ретроспективный пересмотр «зеленого» тарифа увеличит долю российской электроэнергии на нашем рынке, — эксперт
- 14:22 Бил женщин в лицо и убегал: в Днепре поймали опасного преступника
- 14:16 Дочь больной Заворотнюк похвасталась новым платьем
- 14:07 Эколог назвала манипулятивным рейтинг крупнейших загрязнителей воздуха от Минэнерго
- 14:05 "Ждем на корпоративах": Тимошенко ответила Зеленскому на обвинения
- 13:59 Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным на встрече в Париже
- 13:58 Горячая штучка: что постит в Instagram самая красивая студентка Украины
- 13:55 Трагедия потрясла Запорожье: жуткой смертью погибла целая семья
Всемирный день ребенка 2019: открытки и поздравления
В среду, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Отмечают этот день с 1954 года, а направлен он на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей.
Именно 20 ноября в 1959 году была принята «Декларация прав ребенка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребенка».
«ФАКТЫ» предлагают напомнить друзьям и знакомым о празднике. Для этого мы собрали открытки и поздравления.
Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю каждый день встречать с улыбкой и хорошим настроением, желаю, чтобы каждое мгновение детства было наполнено счастьем, весельем и чудесами.
***
Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во Всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.
***
Во Всемирный день ребёнка желаю, чтобы каждый ребеночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на свете.
***
Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!
Напомним, что 19 ноября отмечается Международный мужской день.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...