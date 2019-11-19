Луис Энрике после смерти 9-летней дочери снова возглавил сборную Испании (фото)

Спорт

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес подтвердил информацию о том, что 49-летний Луис Энрике (на фото) вернулся на пост главного тренера национальной команды, завоевавшей путевку в финальный турнир Евро-2020.

Как известно, бывший футболист «Реала» и «Барселоны», олимпийский чемпион 1992 года Луис Энрике покинул сборную Испании в июне 2019-го в связи с тяжелой болезнью 9-летней дочери Ксаны, которая затем умерла в конце августа.

Луис Энрике с дочерью Ксаной

После отставки специалиста сборной руководил его ассистент Роберт Морено, под началом которого Серхио Рамос и компания одержали семь побед и дважды сыграли вничью, пробившись в финальный турнир чемпионата Европы.

Под началом Роберта Морено испанская сборная не проиграла ни одного поединка

«Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о случившемся. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно, что, если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым», — приводит слова Луиса Рубиалеса Sport.es.

Напомним, что под руководством Луиса Энрике «Барселона» в сезоне-2014/2015 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также Энрике до прихода в сборную Испании также возглавлял «Сельту» и «Рому».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в последнем матче отбора к Евро-2020 Испания разгромила Румынию.

Фото Getty Images

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