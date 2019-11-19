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- 15:15 Луис Энрике после смерти 9-летней дочери снова возглавил сборную Испании
Луис Энрике после смерти 9-летней дочери снова возглавил сборную Испании (фото)
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес подтвердил информацию о том, что 49-летний Луис Энрике (на фото) вернулся на пост главного тренера национальной команды, завоевавшей путевку в финальный турнир Евро-2020.
Как известно, бывший футболист «Реала» и «Барселоны», олимпийский чемпион 1992 года Луис Энрике покинул сборную Испании в июне 2019-го в связи с тяжелой болезнью 9-летней дочери Ксаны, которая затем умерла в конце августа.
Луис Энрике с дочерью Ксаной
После отставки специалиста сборной руководил его ассистент Роберт Морено, под началом которого Серхио Рамос и компания одержали семь побед и дважды сыграли вничью, пробившись в финальный турнир чемпионата Европы.
Под началом Роберта Морено испанская сборная не проиграла ни одного поединка
«Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о случившемся. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно, что, если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым», — приводит слова Луиса Рубиалеса Sport.es.
Напомним, что под руководством Луиса Энрике «Барселона» в сезоне-2014/2015 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также Энрике до прихода в сборную Испании также возглавлял «Сельту» и «Рому».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в последнем матче отбора к Евро-2020 Испания разгромила Румынию.
Фото Getty Images
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