Противовирусные качества «Амизона» подтверждены международными научными исследованиями

Здоровье и медицина

С наступлением холодов традиционно активизируются простудные заболевания и грипп. Люди ищут возможность обезопасить себя и своих детей от недугов. Наиболее доступным способом защиты является профилактика заболеваний. В нашей стране есть отечественные препараты, способные решить такую проблему. Причем эти препараты завоевывают популярность в других странах. Именно об этом шла речь на пресс-конференции на тему «Стратегия партнерства украинской индустрии и мировой фундаментальной науки».

Представители европейского и американского научного сообщества отметили, что успешным примером международного сотрудничества в фармакологической отрасли является препарат «Амизон» на основе энисамиума йода, выпускаемый АО «Фармак».

«Фармак» является ведущей фармацевтической компанией страны, которая инвестирует значительные средства в научные исследования и разработку инновационных лечебных препаратов, — рассказал главный научный консультант АО «Фармак» доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Виктор Маргитич. — Очень важным направлением деятельности «Фармака» является сотрудничество с ведущими научными учреждениями Европы и США. Это связано с тем, что разработка лекарственных средств является наукоемкой и чрезвычайно дорогостоящей. В развитых странах мира очень распространена регуляция лечебных средств на рынке. То есть требования к лечебным препаратам стоят очень высокие, и, чтобы их удовлетворить, необходимо предоставлять значительный объем научной информации, подтверждающей безопасность и эффективность препарата.

По словам доктора медицинских наук, сотрудничество по этому препарату длится уже более 10 лет.

«Он изучается и тестируется в научных институтах США, Германии, Австрии, Канады, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Швейцарии. В США мы выполнили комплекс доклинических исследований. Они очень дорогостоящие, но „Фармак“ пошел на такие расходы, так как мы хотим быть абсолютно уверены, что наш препарат безопасен для пациентов. На сегодняшний день мы имеем все подтверждения этого. В ходе исследований было доказано прямое противовирусное действие препарата», — отметил Виктор Маргитич.

Эту информацию подтвердили и западные ученые, участвовавшие в конференции.

«Наш институт давно и плодотворно сотрудничает с компанией „Фармак“, — сообщил старший научный сотрудник НИИ Иллинойского института технологии доктор философии Дэйвид Больц. — Мы проводили совместные фармакологические исследования и тестирование на безопасность препарата „Амизон“. В процессе изучения убедились, что он является абсолютно безопасным для пациентов. Также мы исследовали эффективность действия данного препарата на многочисленные штаммы вирусов гриппа. Энисамиум, входящий в его состав, показал свою эффективность. Попадая в организм, он превращается в активное соединение, которое и влияет на вирус, блокируя его».

В свою очередь Виктор Маргитич отметил, что за годы выпуска «Фармаком» препарата «Амизон» уже реализовано более 1 миллиарда его доз во многих странах бывшего СССР. А сейчас есть все научные и технические основания для выхода препарата на европейский и американский рынки.

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