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Общество и люди

"Эпоха бедности закончилась": в сети отреагировали на "полицейский" Porshe Panamera за 3 миллиона гривен на дорогах Одессы (видео)

15:52 19 ноября 2019 515
«Полицейский» Porshe Panamera
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с необычным полицейским авто — дорогостоящим Porshe Panamera, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Видео на своей страничке в Facebook выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Фейк или правда: на улицах замечен Porshe Panamera в раскраске патрульной полиции. Стоимость автомобиля — порядка 3 миллионов гривен», — говорится в комментарии к видеоролику.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом резвились по полной программе. Одни шутили, что это, мол, полицейские из Конча-Заспы, другие говорили о том, что эпоха бедности закончилась. Однако, как оказалось, элитное авто совсем не принадлежит полиции. Да и заметили его не в районе Киева, а в Одессе, где… снимается кино.

Эксклюзивный материал «Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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