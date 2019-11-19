- 16:35 Константин Стеценко: что известно об учредителе группы ICU?
- 16:31 Норковая крыжма с бриллиантами: кумовья Ткач и Кухар рассказали о дорогих подарках для крестницы
- 16:26 Мажоритарные округа продавали "слугам народа" по 300 тысяч долларов, но Зеленский об этом вряд ли знал, — Скороход
- 16:25 Только без паники: жителей Черкасс просят не пугаться воя сирен 21 ноября
- 16:18 Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
- 16:17 В Италии полиция задержала двоих украинцев: что произошло
- 16:12 Руководителя «Укрэксимбанка» Гриценко обвиняют в том, что он хорошо делал свою работу, — Голобуцкий
- 16:05 Была угроза для жизни: экс-начальник УГО Гелетей прокомментировал "незаконное" предоставление госохраны Богдану
- 15:52 "Эпоха бедности закончилась": в сети отреагировали на "полицейский" Porshe Panamera за 3 миллиона гривен на дорогах Одессы
- 15:47 Противовирусные качества «Амизона» подтверждены международными научными исследованиями
- 15:46 Ляшко забросали презервативами под зданием суда в Борисполе
- 15:23 На трассе Житомир — Черновцы столкнулись маршрутка и легковушка: много погибших и пострадавших
"Эпоха бедности закончилась": в сети отреагировали на "полицейский" Porshe Panamera за 3 миллиона гривен на дорогах Одессы (видео)
В сеть выложили видео с необычным полицейским авто — дорогостоящим Porshe Panamera, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.
Видео на своей страничке в Facebook выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Фейк или правда: на улицах замечен Porshe Panamera в раскраске патрульной полиции. Стоимость автомобиля — порядка 3 миллионов гривен», — говорится в комментарии к видеоролику.
Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом резвились по полной программе. Одни шутили, что это, мол, полицейские из Конча-Заспы, другие говорили о том, что эпоха бедности закончилась. Однако, как оказалось, элитное авто совсем не принадлежит полиции. Да и заметили его не в районе Киева, а в Одессе, где… снимается кино.
Эксклюзивный материал «Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...