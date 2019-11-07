Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские

Происшествия

У киевлянина Максима Шкварко угнали автомобиль. Красную «Мазду 6» похитили прямо из-под дома ее владельца. Мужчина тут же вызвал полицию в надежде, что авто удастся разыскать. Но все произошло совсем не так, как он предполагал. В полиции Максиму ничем не помогли, и несколько месяцев он сам искал свою машину: объезжал киевские жилмассивы и другие города, куда предположительно могли уехать угонщики, обращался к частным детективам и знакомым из различных правоохранительных структур. И наконец-то нашел зацепку. Информация, которую он узнал, оказалась ошеломительной: на автомобиле Максима в Харькове спокойно ездит… полицейский. Оперуполномоченный Фрунзенского райотдела полиции Харькова, как выяснилось, пользуется этой машиной вместе с братом — тоже полицейским, следователем Индустриального райотдела. Как украденное авто оказалось у полицейских? И обоснованны ли подозрения Максима в том, что по заказу полицейских машина и была угнана? «ФАКТЫ» выясняли подробности резонансной истории. Читайте также: Избивали, грабили и не брезговали мелкими кражами: в Харькове перед судом предстанет банда патрульных полицейских

«Оперативно объявлять план „Перехват“ никто не стал. Вместо этого меня четыре часа опрашивали»

Автомобиль Максима угнали поздно вечером 30 июня 2019 года.

— Я тут же вызвал полицию в надежде, что полицейские объявят план «Перехват», — рассказывает «ФАКТАМ» Максим Шкварко. — Ведь еще когда позвонил по 102, мне сообщили, что моя «Мазда» четыре минуты назад проехала «Рубеж» и была замечена на выезде из Киева в сторону Броваров. Наряд приехал, но только оперативно объявлять план «Перехват» никто не стал. Вместо этого меня четыре часа опрашивали. А угонщики тем временем были уже в Переяславе. Об этом я узнал позже, когда 2 июля мне позвонил прочитавший мое объявление в соцсетях человек и сообщил, что видел, как машина с моими номерами в то время въехала в Переяслав.

В полиции у меня приняли заявление, но на этом их работа и закончилась. Я пытался найти машину сам. Всю ночь вместе с другом ездили по дворам и лесам. К сожалению, безуспешно. За следующие две недели в поисках своей машины несколько раз объездил районы возле станций метро «Лесная» и «Черниговская» и рядом с поселком Быковня. Только по дворам на Лесном массиве наездил 150 километров. Упрашивал охранников заводов и начальников автозаправок показать мне видео с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, не проезжало ли там мое авто… Следователь, которая должна была расследовать дело, за все это время ни разу даже не набрала мой номер.

Так как я в свое время окончил юридический факультет университета Шевченко, у меня есть знакомые в разных правоохранительных структурах. Решил обратиться к ним.

Один мой знакомый, детектив (бывший сотрудник полиции), сначала вроде как пообещал помочь. Оказалось, он зарабатывает тем, что за деньги возвращает людям угнанные автомобили. Знакомый рассказал, мол, все начальники райотделов знают, что угоном в большинстве случаев занимаются бывшие сотрудники полиции. И в 99 процентах случаев делается это как раз для того, чтобы через какое-то время предложить хозяину автомобиля выкупить его же машину. Это прибыльный бизнес. Прибыль имеют все — и угонщики, и сотрудники полиции. Я и сам нашел этому подтверждение.

Сутками общаясь с людьми, которые сталкивались с угонами авто, нашел человека, у которого украли дорогой «Мерседес». За то, чтобы вернуть машину, он заплатил бандитам 15 тысяч долларов. Получив ее обратно, забыл заехать в полицию, чтобы снять авто с угона. Он две недели ездил на автомобиле, который значился в угоне, каждый день проезжал полицейский пост и «Рубеж» (он живет в Буче), и его никто ни разу даже не остановил!

«В поисках своей машины я выяснил, что большинство угонов «крышуют» полицейские. Это прибыльный бизнес», — говорит Максим

Я готов был заплатить частному детективу за поиск своего автомобиля. Но найти машину через него не получилось. Он при мне позвонил двум людям — бывшему и нынешнему сотрудникам полиции (!), после чего сказал мне: «Это очень редкий случай, но машина как будто испарилась!»

Впрочем, скоро угонщики сами дали о себе знать. 5 августа мне вдруг написал незнакомый человек и сказал, что в одной группе в «Вайбере» видел мою машину. Согласитесь, выглядит очень странно. С момента угона прошло больше месяца. И тут какой-то человек, который ни разу со мной не общался и мельком видел мое объявление, смог в деталях вспомнить все о моей машине, да еще и сразу определить, что на фото в группе именно она!

Через «левый» номер я связался с бандитами, которые выложили объявление в группу. Возможно, это странно, но действительно был готов заплатить им 6 тысяч 500 долларов за свой же автомобиль. Преступники прислали мне фотографии моей машины во всех ракурсах. И сказали ехать за ней в Днепр. Выходит, украденный автомобиль проехал по Украине около 500 километров!

Максим приехал в Днепр и стал ждать звонка от преступников. Те позвонили со скрытого номера, назначили место встречи, но сами на нее так и не явились.

«Герасимов сказал, что автомобиль он якобы взял напрокат у друга»

— Остается только догадываться, почему встреча не состоялась, — говорит Максим. — Я тут же рассказал обо всем следователю. Подробно описал все мои злоключения, дал номера телефонов, через которые вышел на бандитов, и т. д. Но следователь, совсем молодая женщина, никак на это не отреагировала и ничего не сделала.

Я продолжил поиски. На фотографиях, которые прислали преступники, моя «Мазда» стояла на фоне каких-то новостроек. Мне понадобилось десять дней, чтобы вычислить, что это за жилкомлекс. Оказалось, он находится в Харькове. 14 августа я уже был там. Владельцы жилкомплекса, у которых я попросил записи с камер видеонаблюдения, сказали, что могут их предоставить, только если приеду в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Эту фотографию угнанной красной «Мазды» Максима Шкварко сделали бандиты. По ней Максим сам вычислил ее местонахождение в Харькове

Максим попросил помочь еще одного человека, который 23 года проработал в уголовном розыске. Но и он сначала пообещал «сделать все возможное», сказал Максиму купить внешний жесткий диск (чтобы записать на него видеозаписи с камер), а потом пропал вместе с этим диском.

— По все тем же фотографиям я узнал, на каких номерах теперь ездит моя машина, — продолжает Максим. — Номера разглядел в отражении. Делая фото, преступники допустили прокол. Все это — новые номера, город, жилкомплекс, где стоял автомобиль, номера бандитов, которые со мной связывались, — я передал следователю, которая ведет дело. На что она заявила, что… информации слишком мало и они «не могут ничего сделать».

А недавно Максим все же узнал, кто сейчас ездит на его авто.

— Знакомый увидел мою машину возле торгового центра «Экватор» в Харькове! — рассказывает Максим. — Подошел к человеку, который на ней приехал, и сказал ему, что машина в угоне (зря он это сделал, но уже ничего не поделаешь). Тот тут же набрал своего брата. Брат вышел из спортзала King, быстро подбежал к моему автомобилю, сел и уехал. Эту сцену засняли установленные возле ТЦ камеры видеонаблюдения. Я тем временем вызывал полицию. Но на то, чтобы вызвать патруль, ушло 40 минут! Полицейские отказывались ехать, так как, оказывается, если я нахожусь в Киеве и звоню по 102, не могу вызвать полицию в Харьков. Естественно, через 40 минут возле торгового центра машины уже не было.

Благодаря знакомым я таки узнал, кто эти братья, которые ездят на моей «Мазде». Оказалось, что к торговому центру на ней приехал Виталий Сергеевич Герасимов, оперуполномоченный Фрунзенского райотдела полиции Харькова. А его брат, который потом быстро на ней уехал, — это Артем Сергеевич Герасимов, следователь Индустриального райотдела полиции Харькова. То есть двое полицейских свободно ездят на украденном у меня авто. И делают это, как оказалось, не один день! Я выяснил, что Артем Герасимов приезжал на этой машине на работу в течение полутора месяцев. Когда я поднял на ноги всех, кого только мог, и в Харькове по поводу моей машины объявили план «Перехват», Герасимову начали звонить коллеги-патрульные и говорить: мы ищем твое авто.

— Вы встречались с Герасимовым лично?

— Конечно. Как только я узнал, что машина у него, тут же к нему приехал. Нашу с ним беседу записал на камеру. Это был настоящий театр абсурда. Герасимов явно растерялся. Сказал, что автомобиль он якобы взял напрокат у друга. На вопрос, какого друга, стал рассказывать, что телефон этого человека якобы был записан у него в блокноте, а блокнот он потерял.

Видеозапись разговора Максима с полицейским есть в соцсетях. На ней полицейский толком не может вспомнить, у кого он взял автомобиль.

«Вот человек мне ее (машину. — Авт.) предоставил, и все… Я пытаюсь с ним связаться. Но мне надо съездить за блокнотом. Я брал машину у одного человека…»

Кто этот загадочный человек, по сей день не известно. Тем временем Максим заметил интересную деталь.

— На фотографиях машины, которые мне в августе присылали бандиты, видно, что в салоне сидит человек, — вспоминает Максим. — В кадр попала часть его лица. Увидев Артема Герасимова, я уже не сомневаюсь, что на фото был именно он.

Что говорят по этому поводу в полиции? Руководитель пресс-службы Харьковского райуправления полиции Елена Баранник сообщила следующее:

— Сотрудник (Артем Герасимов. — Авт.) объясняет, что взял машину напрокат. Говорит, что заплатил за нее 200 долларов и месяц на ней поездил, после чего вернул человеку, у которого ее взял. То, что это авто находилось в угоне, он не подтверждает.

«Судя по всему, полицейский уже избавился от моей «Мазды»

Тем временем Сергей Денисенко, руководитель Индустриального отдела полиции Харькова (где до скандала с машиной Максима Шкварко работал Артем Герасимов), в комментарии ТСН сказал, что Герасимов ездил на этом авто якобы не месяц, а всего несколько дней:

«Когда киевлянин (Максим Шкварко. — Авт.) обратился с заявлением, машины у Герасимова уже не было. Он сказал, что автомобиль ему давал знакомый и он ездил на нем всего два или три дня».

Примечательно, что даже после заявлений Максима о том, кто ездит на его автомобиле, Артема Герасимова не уволили. Его всего лишь перевели в другой райотдел. И только после скандала и резонанса в СМИ и Артема Герасимова, и его брата уволили.

— По результатам служебного расследования двое полицейских уволены из правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе Харьковского областного управления полиции. — Кроме того, уволен с занимаемой должности руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из этих полицейских.

Причастность харьковских полицейских к угону авто Максима теперь расследует и Государственное бюро расследований (ГБР). Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в Facebook, что начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

«Будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля. Кроме того, будет дана оценка действиям правоохранителей, которые расследовали факт завладения автомобилем Максима Шкварко», — сообщила Ольга Варченко.

Сам Артем Герасимов сейчас не выходит на связь с журналистами — его телефоны отключены. Когда неделю назад ему позвонили журналисты ТСН, он сказал, что «сам хочет во всем разобраться». Пообещал встретиться с журналистом, но на встречу не пришел.

Но где же сейчас машина Максима Шкварко?

— Этот вопрос остается открытым, — вздыхает Максим. — Судя по всему, Герасимов от нее избавился. Где моя «Мазда», сейчас знает только тот человек, который на ней теперь ездит. Или тот, кто ее уже разобрал на запчасти, — не исключаю и этого. Но продолжаю поиски. Сделаю все для того, чтобы преступники, которые годами занимаются таким бизнесом, понесли наказание.

Напомним, ранее в Харькове были задержаны «оборотни в погонах», которые шантажом вымогали деньги у владельцев автомобилей, а также патрульные, собиравшие «дань» с водителей.

Фото со страницы Максима Шкварко в Facebook



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