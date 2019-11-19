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Константин Стеценко: что известно об учредителе группы ICU?
Константин Викторович Стеценко — основатель одной из самых успешных украинских инвесткомпаний ICU. Родился в Харькове 27 июля 1979 г. Окончил экономический класс Харьковского университетского лицея, затем экономический факультет того же Харьковского Национального университета им. В. Н. Каразина, а потом Stanford Graduate School of Business в США.
Карьера
Карьера финансиста началась с того, что Константина Стеценко взяли в качестве специалиста отдела торговли ценными бумагами в «УкрСиббанк». Затем следовали более высокие должности, и спустя небольшое время молодой специалист дорос до кресла начальника Управления торговых и доверительных операций департамента инвестиционного бизнеса «УкрСиббанка».
Опыт работы с ценными бумагами в системном финансовом учреждении позволил К. В. Стеценко в 2003 году получить позицию директора по управлению активами в открытую в этом же году КУА «УкрСибЭссэт Менеджмент». Одновременно он занял должность заместителя председателя правления компании.
«УкрСибЭссэт Менеджмент» администрировала пенсионные фонды и инвестфонды со средствами институциональных инвесторов, занималась созданием венчурных фондов и управляла резервами страховых компаний.
С 2005 по 2008 год Константин Стеценко продолжил карьеру в ING Bank Ukraine. Здесь он отвечал за развитие операций с долговыми ценными бумагами. Под его руководством банк занял лидирующие позиции по оборотам торговли ЦБ как организатор и андеррайтер облигаций.
Достижения ICU
В 2006 году Стеценко с коллегами по ING Bank Ukraine учредил собственную финансовую компанию ICU. Основные направления ее деятельности:
- операции по купле-продаже акций и ценных бумаг с фиксированной доходностью;
- управление активами;
- финансовый консалтинг;
- привлечение акционерного и долгового капитала;
- подготовка и проведение сделок по слиянию и поглощению, реструктуризации проблемной задолженности предприятий и др.
Клиентами ICU могут стать как физические лица, так и институциональные инвесторы, резиденты и нерезиденты Украины.
По отчетам 2018 г., ICU принадлежит более четверти объема национального рынка торгов ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа) и лидирующие позиции по управлению активами пенсионных и инвестиционных фондов (более 3,5 млрд грн).
В 2019 г. в Киеве ICU открыла первый в Украине офис для обслуживания физических лиц, инвестировавших в ОВГЗ. Компания является самым крупным оператором рынка и для этой категории клиентов.
Заслуги ICU в деле развития рынка ценных бумаг в Украине, ее вклад в формирование национальной финансовой экосистемы высоко оценили международные информационные и рейтинговые агентства, профильные СМИ и эксперты отрасли.
Так, среди «трофеев» ICU — признание от агентств Cbonds, World Finance, Bloomberg, Thomson Reuters и др.:
- победа в номинации «Лучший инвестиционный банк» в 2015—2018 гг.;
- первое место за лучшую аналитику по рынку облигаций в 2010—2011 и 2015−2017 гг.;
- первое место в номинации «Лучшая компания по управлению активами — Украина» в 2016 г.;
- лучший Фонд категории Total Return: CIS Opportunities Fund, 2016;
- лучший торговец на рынке облигаций в 2012—2013 и 2015 гг.;
- лучший фонд инструментов с фиксированной доходностью в Украине в 2008—2011, 2013−2015 гг.;
- лучшая компания по управлению активами 2012 г.;
- лучший андеррайтер Украины в 2011 г. и др.
С февраля 2014 года ICU присутствует и на банковском рынке. Принадлежащий компании банк «Авангард» ориентирован на корпоративных клиентов и не работает как ритейлер банковских услуг.
Образовательные проекты с участием ICU
Финансовая группа ICU принимает живое участие в экономической жизни Украины, стремится постоянно привлекать в нее передовой международный опыт.
На практическом уровне это стремление выливается, прежде всего, в организацию такого значительного события, как Украинский финансовый форум (UFF), программу стажировок в ICU для студентов профильных ВУЗов, поддержку студенческого конкурса CFA Research Challenge, стратегическое партнерство с Киевской школой экономики и прочие инициативы.
Украинский финансовый форум
В 2014 году ICU выступила инициатором проведения Украинского финансового форума. Целью этого мероприятия стало привлечение внимания к экономическим, финансовым, инвестиционным проблемам страны и поискам их решений.
Со временем из собрания тесного круга профессионалов форум вырос в большое международное мероприятие. На нем в разное время выступали:
- легендарный журналист издания The Economist Э. Лукас;
- представитель МВФ в Украине Й. Люнгман;
- советник по экономике премьер-министра Великобритании Д. Лайонс;
- специалист по экономике Европы, Ближнего Востока и Африки Т. Эш;
- посол Канады в Украине Р. Ващук;
- премьер-министр Украины А. Гончарук;
- министр финансов Украины О. Маркарова;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Т. Милованов и др.
Форум — место для обмена экспертными мнениями, вдохновения в поиске путей решения проблем и ответов на вызовы, которые встают перед Украиной в последние пять лет. В 2014 году он стартовал во Львове, с 2015 г. проходил ежегодно в Одессе, а в 2018 году впервые в истории прошел одновременно в нескольких городах.
Стажировки в ICU
Студенты профильных вузов имеют возможность пройти стажировку в одном из четырех департаментов ICU:
- инвестиционно-банковском;
- торгово-брокерском;
- аналитическом;
- венчурном.
Здесь студенты получают опыт решения практических кейсов, узнают работу финансиста «изнутри» и приобщаются к передовому международному опыту.
Работа Центра усовершенствования экономической журналистики (ЦУЭЖ)
Актуализировать экономические знания, научиться проводить анализ и фактчекинг журналисты могут в Центре усовершенствования экономической журналистики. Он основан ICU в партнерстве с Киевской школой экономики. Ведут занятия как преподаватели Школы, так и специалисты ICU и других ведущих украинских и мировых финансовых компаний и регуляторов.
С 2017 года обучение прошли уже более двух сотен журналистов из ведущих украинских медиа.
ICU Business Books
Проект «ICU Business Books» делает доступными украинскому читателю мировые бизнес-бестселлеры. Издания, попавшие на страницы и в топ New York Times, Wall Street Journal и прочих авторитетных изданий, не всегда доходят до отечественных книжных магазинов. Специалисты ICU отслеживают такие книги, а компания финансирует их перевод и издание в Украине.
CFA Research Challenge в Украине
Ежегодно в рамках конкурса студенты ведущих вузов мира подготавливают и презентуют инвестиционные отчеты национальных и международных компаний. По итогам отбора внутри страны команды-победительницы представляют ее на европейском и мировом турах соревнований.
Компания ICU выступает главным партнером CFA Research Challenge в Украине, а лучшему студенту конкурса предоставляет стипендию для защиты экзамена CFA.
KSE
Кроме того, ICU является стратегическим партнером и одним из главных доноров Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics). Специалисты компании участвуют в разработке курсов Школы, выступают приглашенными экспертами, делятся своими знаниями и наработками в отрасли.
Благотворительность
Возглавляя одну из самых успешных финансовых компаний в Украине, Константин Стеценко и его партнер по бизнесу Макар Пасенюк выступили инициаторами финансирования фонда «Таблеточки». Эта организация занимается поддержкой онкобольных детей и их семей. ICU помогает закупать лекарства, а также передает Фонду средства от реализации детской серии книг про финансы.
Не забывает Константин Стеценко и про родной город. Его материальной поддержкой пользуется Харьковская школа архитектуры. Благодаря Стеценко, помимо обеспечения высококачественной и современной учебной программы, школа организуют выставки, профильные мероприятия, мастер-классы, фестивали.
Еще один благотворительный фонд «З країни в Україну», который спонсируется Константином Стеценко, продвигает украинскую современную культуру в тысячи мелких населенных пунктов страны, в том числе и те, которые расположены непосредственно возле зоны ООС. Фонд привозит сюда музыкальные коллективы, выставки произведений современного искусства, устраивает фестивали
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