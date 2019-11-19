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Как в Киеве в ближайшие дни изменятся графики и маршруты трамваев и троллейбусов

16:50 19 ноября 2019 133
14 трамвай в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Из-за ремонта трамвайных путей на бульваре В. Гавела в ночь на 20−22 ноября сократится график работы трамвая № 14. «Киевпасстранс» организовал последние отправления транспорта по своему маршруту: от Контрактовой площади — в 22:30, 22:45, от проспекта Отрадного — в 23:46, 23:54.

С 00:15 до 05:35 трамвай № 14 (обычный его маршрут пролегает от Контрактовой площади до проспекта Отрадный) проследует с Подола до улицы Старовокзальной.

А в ночь на 20 ноября (с 00:20 до 05:20) троллейбусы №№ 93Н, 94Н поедут иначе, так как на бульваре Т. Шевченко будет ремонтироваться контактная сеть.

Ночные троллейбусы № 93Н и № 94Н, которые отправляются соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса и заканчивают свои маршруты на площади Льва Толстого, поедут в указанное время до ж/д вокзала «Южный».

Напомним, что в ночь на 20−22 ноября изменился режим работы ряда трамваев, а из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алма-Атинской (Дарница) временно приостановили движение трамваев №№ 23, 32, 33.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничении движения на одной из центральных улиц Киева, что обусловлено дорожным ремонтом, запланированным до 20 ноября. Напомним, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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