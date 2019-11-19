Украина

Зеленский утвердил запрет на вырубку карпатских лесов: что предусматривает закон

Президент Зеленский подписал Закон, который совершенствует систему охраны Карпатских лесов от сплошных рубок. Этот документ был принят Верховной Радой 30 октября 2019 года. О подписании сообщает интернет-представительство президента Украины.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона» № 249-IX предотвращает варварское использование природных ресурсов. Это должно помочь сохранению лесов Карпатского региона, что обеспечит также защиту местности от катаклизмов и стихийных бедствий.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предотвращению сплошной вырубки пихтово-буковых лесов.

Ранее сообщалось, что известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров был поражен масштабами вырубки леса в Карпатах — при полете на самолете ему открылось печальное зрелище.

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