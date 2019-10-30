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Украина

Переименование Переяслава-Хмельницкого и первая драка: чем занимались депутаты в Раде 30 октября (полное видео)

18:50 30 октября 2019 107
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины проголосовала за переименование города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав и рассмотрела другие документы.

Парламент отказался создавать временную следственную комиссию Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по поводу охраны культурных ценностей)». Также был введен запрет на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Внесены изменения в Закон «О местных выборах», которые урегулировали процедуру участия политических сил в избирательном процессе.

Заседание Верховной Рады запомнилось также рядом скандалов. Депутаты Тищенко и Скорик устроили драку, а «слуга народа» Богдан Яременко прямо в ходе заседания вел интимную переписку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы рассмотрели законопроект, который позволяет признать добровольцев участниками боевых действий.

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