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Cуд ООН назвал крайний срок, когда Россия должна представить свои доказательства неучастия в агрессии против Украины
По решению Международного суда ООН в Гааге, Россия получила срок до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск по делу о финансировании Россией терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Суд установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что после решения Международного суда ООН, признавшего обоснованность претензий Украины к РФ по делу о финансировании терроризма, России придется оправдываться.
Решения суда в Украине ожидают не ранее 2022−2023 годов, подчеркивая, что точная дата его оглашения станет известна не ранее, чем через год.
Напомним, 18 ноября Россия выполнила вердикт Международного морского трибунала по делу о захвате украинских военных кораблей в Керченском проливе.
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