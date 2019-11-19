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Мир

Cуд ООН назвал крайний срок, когда Россия должна представить свои доказательства неучастия в агрессии против Украины

17:43 19 ноября 2019 76
Слушания в Международном суде ООН
Инф. «ФАКТОВ»

По решению Международного суда ООН в Гааге, Россия получила срок до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск по делу о финансировании Россией терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что после решения Международного суда ООН, признавшего обоснованность претензий Украины к РФ по делу о финансировании терроризма, России придется оправдываться.

Решения суда в Украине ожидают не ранее 2022−2023 годов, подчеркивая, что точная дата его оглашения станет известна не ранее, чем через год.

Напомним, 18 ноября Россия выполнила вердикт Международного морского трибунала по делу о захвате украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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