Возврат захваченных Россией кораблей в Керченском проливе: Украина может потребовать компенсацию

Политика

После того, как захваченные год назад Россией украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», вернутся в Одессу и пройдет экспертиза судов, Украина на заседании Международного трибунала по морскому праву сможет требовать компенсацию от РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире «Радио Свобода».

«Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли с них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, как будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах», — сказала Зеленко.

Первые слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 21 ноября.

Напомним, малые бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые российские власти передали 18 ноября украинской стороне (в нейтральных водах), следуют от мыса Меганом в порт Одессы.

По мнению эксперта Андрея Клименко, суда могут вернуться в порт приписки не ранее ближайшей среды, 20 ноября.

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