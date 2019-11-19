- 19:27 Неутешительная статистика: украинцев уже не 42 миллиона
- 19:27 «Украинагейт»: главный обвинитель Трампа заявил, что Данилюк трижды склонял его стать министром обороны Украины
- 19:12 Бриллиантов на миллионы: в Киеве открылась выставка сокровищ Успенского собора
- 19:11 «Ледяное сердце II» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:01 «Если я рот открою, ей наступит конец»: Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева
- 19:00 Запоздалая реакция: собака не узнала вернувшуюся из армии хозяйку, но затем пришла в полный восторг
- 18:58 "Ужасное превышение": в Киеве неизвестный лихач побил рекорд скорости — 222 км/час
- 18:38 Суд отказался арестовывать Ляшко: кто взял его на поруки
- 18:34 Лед тронулся: спустя два года Насирову в суде наконец зачитали обвинительный акт
- 18:19 Аллу Пугачеву уличили в обмане: в чем причина
- 18:12 Решение принято: вместо знаменитого книжного рынка на киевской Петровке построят очередной ТРЦ
- 18:07 В Черногории поймали украинцев, "бомбивших" банкоматы по всей стране
В Черногории поймали украинцев, "бомбивших" банкоматы по всей стране
В Черногории трое граждан Украины стали подозреваемыми в деле о краже денег из банкоматов в городах Будва, Тиват и Подгорица. Во всех городах наличные снимали при помощи специального технического оборудования. Напомним, украинцев предупредили о популярной схеме обмана при получении средств в банкоматах.
По данным следствия, всего им удалось украсть около 138 тысяч евро, при этом самая крупная сумма была похищена в городе Подгорица.
По данным местного издания, злоумышленники подключались к банкоматам одного и того же банка.
На данный момент задержаны двое фигурантов дела (это произошло на пограничном пункте), третий все еще находится в розыске.
Тем временем, в Украине участились случаи подрыва банкоматов. «ФАКТЫ» писали о подобных инцидентах в Днепре и Запорожье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!