В Черногории поймали украинцев, «бомбивших» банкоматы по всей стране

Мир

В Черногории трое граждан Украины стали подозреваемыми в деле о краже денег из банкоматов в городах Будва, Тиват и Подгорица. Во всех городах наличные снимали при помощи специального технического оборудования. Напомним, украинцев предупредили о популярной схеме обмана при получении средств в банкоматах.

По данным следствия, всего им удалось украсть около 138 тысяч евро, при этом самая крупная сумма была похищена в городе Подгорица.

По данным местного издания, злоумышленники подключались к банкоматам одного и того же банка.

На данный момент задержаны двое фигурантов дела (это произошло на пограничном пункте), третий все еще находится в розыске.

Тем временем, в Украине участились случаи подрыва банкоматов. «ФАКТЫ» писали о подобных инцидентах в Днепре и Запорожье.



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