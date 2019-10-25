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В Днепре спецназ задержал подрывников банкоматов: подробности операции (фото, видео)
В Днепре, где не единожды фиксировались случаи подрывов банкоматов, в частности такое ЧП произошло в мае, а также в июле 2019 года, в ходе спецоперации задержана преступная группа, членов которой проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, операцию провели спецназовцы КОРД и полка полиции особого назначения. Деятельность злоумышленников документировалась с декабря 2018 года. Для расследования преступлений был проведен ряд негласных следственных действий и розыскных мероприятий. Места преступлений подробно обследовали эксперты, изъяли вещественные доказательства, провели трассологическую и дактилоскопические экспертизы.
Итогом этой кропотливой работы стала спецоперация, которую провели в Днепре в ночь на 23 октября. Троим задержанным местным жителям — от 22 до 32 лет. Молодых людей обоснованно подозревают в причастности к подрывам банкоматов и хищению денег.
Так, во время обысков у задержанных изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления. Также изъяты автомобили «БМВ» и «ВАЗ», скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.
Правоохранители установили, что члены преступной группы выбирали банкоматы, которые находились в отдаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения. Банкоматы подрывались при помощи газовоздушной смеси.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье неизвестные подорвали банкомат. Взрыв был настолько сильным, что в магазине на улице Магистральной вынесло все стекла.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!