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"Ужасное превышение": в Киеве неизвестный лихач побил рекорд скорости — 222 км/час

18:58 19 ноября 2019 132
«Ужасное превышение»: в Киеве неизвестный лихач побил рекорд скорости&nbsp;— 222 км/час
Инф. «ФАКТОВ»

Столичный центр организации дорожного движения подтвердил установление нового антирекорда превышения скорости в Киеве — 222 км в час. Его 18 ноября зафиксировала электронная система TruSign на Столичном шоссе. Напомним, ранее в Мелитополе марщрутное такси установило собственный рекорд скорости — 150 километров в час.

Всего в тот день разрешенный скоростной режим на указанной трассе нарушили 19 556 транспортных средств (т.е. 67,8% от общего количества). При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более, чем на 50 км от разрешенной.

Таким образом, средняя скорость движения на Столичном шоссе за сутки составила 76,4 км в час при разрешенной в 50 км.

Отметим, в Патрульной полиции увеличили количество радаров для фиксации скорости на дорогах TruCam. Стало известно, где установили новые приборы.

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