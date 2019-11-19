"Ужасное превышение": в Киеве неизвестный лихач побил рекорд скорости — 222 км/час

Происшествия

Столичный центр организации дорожного движения подтвердил установление нового антирекорда превышения скорости в Киеве — 222 км в час. Его 18 ноября зафиксировала электронная система TruSign на Столичном шоссе. Напомним, ранее в Мелитополе марщрутное такси установило собственный рекорд скорости — 150 километров в час.

Всего в тот день разрешенный скоростной режим на указанной трассе нарушили 19 556 транспортных средств (т.е. 67,8% от общего количества). При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более, чем на 50 км от разрешенной.

Таким образом, средняя скорость движения на Столичном шоссе за сутки составила 76,4 км в час при разрешенной в 50 км.

Отметим, в Патрульной полиции увеличили количество радаров для фиксации скорости на дорогах TruCam. Стало известно, где установили новые приборы.



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