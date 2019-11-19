Украина

Неутешительная статистика: украинцев уже не 42 миллиона

В течение января-октября 2019 года население Украины сократилось на 193,2 тысяч человек — до 41 млн 960 тысяч человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные Госстата. Напомним, в правительстве Гончарука решили провести перепись населения Украины в конце 2020 года.

Основной причиной падения количества населения Украины является превышение смертности над рождаемостью — на 100 умерших по состоянию на 1 октября 2019 года приходилось только 53 новорожденных.

При этом миграционный прирост населения в январе-октябре составил 10 тыс 143 человека.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как отразилось на демографии в Украине начало военных действий на Донбассе.



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