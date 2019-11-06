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Украина

Не пройдет и 20 лет: Кабмин окончательно согласовал сроки проведения переписи населения

2:56 6 ноября 2019 2
Современные украинцы
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины. Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена на странице в Facebook.

«В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году», — говорится в сообщении.

В то же время у Уполномоченного по правам человека подчеркнули, что на встрече представителя омбудсмена в сфере защиты персональных данных Николая Смука, сотрудников Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного с представителями Государственной службы статистики Украины обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия — объем сведений о лицах, которые будут собираться во время переписи, и обеспечение надлежащего уровня защиты собранных данных.

Напомним, что 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.

22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине заявили, что намерены провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов, стимулируя людей заполнять информацию о себе в онлайне.

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