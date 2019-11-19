Обналичивали за 10% комиссионных: под Киевом «накрыли» мощный конвертцентр

Происшествия

В Киевской области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом средств более 130 млн грн. Ранее во Львове был ликвидирован еще более мощный конвертцентр. О деталях проведенной операции сообщает ГУ ГФС в Киевской области.

Следствие установило группу лиц, которые предоставляли предприятиям Киевской и других областей услуги по формированию незаконного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия этой деятельности преступники зарегистрировали несколько фиктивных компаний, на счета которых реальные предприятия перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за материалы, работы, услуги. Затем средства возвращались заказчикам конвертации — за вычетом 10−12% оплаты за услугу конвертации. В результате в течение 2018−2019 годов центр проконвертировал более 130 млн грн.

При обысках правоохранители изъяли вещественные доказательства противозаконной деятельности.

Как сообщалось ранее, в Одессе пресекли деятельность 200-миллионного конвертцентра, который обслуживал Киев.

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