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Обналичивали за 10% комиссионных: под Киевом «накрыли» мощный конвертцентр
В Киевской области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом средств более 130 млн грн. Ранее во Львове был ликвидирован еще более мощный конвертцентр. О деталях проведенной операции сообщает ГУ ГФС в Киевской области.
Следствие установило группу лиц, которые предоставляли предприятиям Киевской и других областей услуги по формированию незаконного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличность.
Для прикрытия этой деятельности преступники зарегистрировали несколько фиктивных компаний, на счета которых реальные предприятия перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за материалы, работы, услуги. Затем средства возвращались заказчикам конвертации — за вычетом 10−12% оплаты за услугу конвертации. В результате в течение 2018−2019 годов центр проконвертировал более 130 млн грн.
При обысках правоохранители изъяли вещественные доказательства противозаконной деятельности.
Как сообщалось ранее, в Одессе пресекли деятельность 200-миллионного конвертцентра, который обслуживал Киев.
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