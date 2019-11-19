Мир

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру, похищенному ФСБ в Киеве в 2012 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нерасследовании похищения на нашей территории в 2012 году российского оппозиционера, фигуранта «Болотного дела» Леонида Развозжаева.

19 ноября 2019 года ЕСПЧ обязал Украину выплатить россиянину компенсацию в сумме 4 тысячи евро.

Одновременно Россия обязана выплатить оппозиционеру 11 тысяч евро.

Леонид Развозжаев был похищен неизвестными 19 октября возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве, где он оформлял документы на получение убежища. Группа неизвестных затолкала его в микроавтобус, связала и вывезла в неизвестном направлении.

По словам оппозиционера, два дня его держали в подвальном помещении, не давая пить и есть и запрещая ходить в туалет. При этом неизвестные угрожали убить его детей и жену, если он не напишет признание о явке с повинной. После этого Развозжаева доставили в Басманный суд Москвы, который постановил заключить его под стражу.

После инцидента в Агентстве ООН по делам беженцев пригрозили нашей стране санкциями и потребовали тщательно расследовать данный инцидент.

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