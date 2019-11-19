Происшествия

В Херсоне школьные полицейские предотвратили самоубийство 15-летней девочки: момент попал на видео

В Херсоне школьным офицерам полиции удалось предотвратить самоубийство девочки-подростка. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Одессе школьник выпрыгнул с 16 этажа, оставив предсмертную записку.

15-летняя школьница собралась покончить с собой, прыгнув с 8 этажа недостроенной высотки по улице Комарова. Женщина-офицер начала разговор с девочкой и тем самым отвлекла ее.

После этого полицейские доставили ребенка в школу. Туда уже прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Видеозапись инцидента полицейские выложили в Facebook.

Напомним, 23 октября в Киеве 12-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа средней школы № 173. Несмотря на то, что семиклассница осталась жива, столичная полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства. «ФАКТЫ» выяснили настоящую причину суицида.

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