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Украина

Оккупанты собрались снести храм в Крыму: что об этом известно

8:15 19 ноября 2019 65
храм в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму «власти» намерены снести храм Украинской Церкви в Евпатории. Об этом в Facebook пишет митрополит Епифаний.

Кроме того, по информации священнослужителя, российские чиновники выгоняют из кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, не давая ему проводить богослужения вместе со своими прихожанами.

Глава ПЦУ призвал украинское правительство принять решение, которое бы четко определяло собственника помещения собора и епархиального управления в Симферополе.

Митрополит считает, что такой шаг «продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны Киева и даст возможность более эффективно защитить права на международном уровне».

Кроме того, Епифаний обратился к оккупантам: «Российские власти вновь призываю — опомнитесь и прекратите преступление против законов человеческих и закона Господня! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии».

Напомним, в начале ноября автокефалию Православной церкви Украины признал еще одна из древнейших церквей — Александрийская. Ранее ПЦУ признали Кипрская и Элладская православные церкви.

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