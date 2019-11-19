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Происшествия

Поездка закончилась сотрясением мозга: в Одессе из маршрутки на ходу выпала женщина

23:21 19 ноября 2019 91
Одеса маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 19 ноября, в Одессе, где два назад Mercedes подрезал «скорую помощь», из-за чего из нее «вылетел» пациент, произошло новое ЧП женщина выпала из движущейся маршрутки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Степовой. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина. Ее госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом правого бедра.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

В то же время в пресс-службе мэрии добавили, что инцидент произошел в маршрутке № 75, которая едет от автостанции «Привоз» в Одессе до Теплодара. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новомосковске Днепропетровской области расследуют случай, когда из машины «скорой помощи» на ходу выпал пациент. Мужчина растянулся плашмя на проезжей части и чуть не оказался под колесами едущего следом за «скорой» автомобиля. Скандальный инцидент попал на записи видеорегистратора. Судя по видео, в медавтомобиле самопроизвольно открылась задняя дверь либо же створку распахнул сам пациент.

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