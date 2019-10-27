Происшествия

Из машины "скорой помощи" на ходу вывалился пациент: видео ДТП

В Новомосковске Днепропетровской области расследуют случай, когда из машины «скорой помощи» на ходу выпал пациент. Мужчина растянулся плашмя на проезжей части и чуть не оказался под колесами едущего следом за «скорой» автомобиля.

Скандальный инцидент попал на записи видеорегистратора. Судя по видео, в медавтомобиле самопроизвольно открылась задняя дверь либо же створку распахнул сам пациент.

Пострадавшему повезло: после инцидента он остался в сознании и даже смог самостоятельно двигать руками и ногами. Врач и водитель «скорой» все-таки доставили пациента в медучреждение.

Напомним, похожий случай в Тернопольской области, когда из автобуса на полном ходу выпала девушка-студентка, закончился трагически. А в Харькове внезапное открытие дверей у движущейся маршрутки привело к тому, что мужчина-пассажир выпал на дорогу и получил серьезные травмы головы.

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