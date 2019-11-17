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Происшествия

В Одессе Mercedes подрезал скорую помощь, из которой «вылетел» пациент

13:06 17 ноября 2019 139
скорая
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В воскресенье, 17 ноября, в Киевском районе Одессы в ДТП попала машина скорой помощи известной частной медицинской компании. Напомним, днем раньше в ДТП под Одессой погибли двое мужчин.

По словам очевидцев, авария в Одессе произошла около 12 часов дня на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского.

Скорая врезалась в дерево. При этом удар был такой силы, что из салона спецавтомобиля «буквально вылетел пациент».

Как утверждают свидетели аварии, «скорая» ехала по главной дороге, с включенными проблесковыми «маячками». Однако ее отказался пропускать «Мерседес», который явно нарушал правила дорожного движения.

В результате две машины столкнулись и карета скорой помощи влетела в дерево.

В полиции данное ДТП пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в Черкассах, где жители устроили самосуд над водителем, который сбил женщину и попытался сбежать.

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