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В Одессе Mercedes подрезал скорую помощь, из которой «вылетел» пациент
В воскресенье, 17 ноября, в Киевском районе Одессы в ДТП попала машина скорой помощи известной частной медицинской компании. Напомним, днем раньше в ДТП под Одессой погибли двое мужчин.
По словам очевидцев, авария в Одессе произошла около 12 часов дня на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского.
Скорая врезалась в дерево. При этом удар был такой силы, что из салона спецавтомобиля «буквально вылетел пациент».
Как утверждают свидетели аварии, «скорая» ехала по главной дороге, с включенными проблесковыми «маячками». Однако ее отказался пропускать «Мерседес», который явно нарушал правила дорожного движения.
В результате две машины столкнулись и карета скорой помощи влетела в дерево.
В полиции данное ДТП пока не комментируют.
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