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«Порно-Голливуд» на родине Зеленского: в Кривом Роге ликвидировали порностудию с оборотом в 3 млн грн (видео)
В Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, где не так давно случилось ЧП с пьяным прохожим, расстрелявшим автомобиль из-за отказа водителя выпить, работники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми областной полиции ликвидировали онлайн-порностудию с ежемесячным доходом организаторов 3 млн грн.
Об этом говорится в сообщении областного отдела коммуникации полиции.
Отмечается, что организаторов было четверо — 32-летний мужчина и три женщины в возрасте от 23 до 27 лет.
«Мужчина арендовал три квартиры и обустроил их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек — размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Потом приглашали женщин в вербовочный центр на собеседование. Лучших допускали к работе в порностудиях», — говорится в сообщении.
Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы незаконного бизнеса имели более 3 млн гривень прибыли.
Полицейские установили 25 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера. 18 ноября в трех порностудиях и вербовочном центре правоохранители провели обыски. Было изъято около 100 тыс. грн, $ 2 тыс. наличности, 15 компьютеров, 10 вебкамер и другие вещественные доказательства.
По данным фактам открыто уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса («ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов»).
В настоящее время трем лицам вручены уведомления о подозрении, в отношении четвертого фигуранта собирается доказательная база. В Индустриальном районном суде города Днепр решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из сел Полтавского района 33-летний ранее не судимый и с виду благопристойный мужчина организовал в своем доме порностудию и принуждал к «сотрудничеству» несовершеннолетнюю односельчанку. На протяжении полугода он распространял снимки в интернете. За это преступление он отправится в тюрьму как минимум на пять лет.
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