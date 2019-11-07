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Украина

В Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из-за отказа водителя выпить вместе (видео)

19:08 7 ноября 2019 175
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, в Кривом Роге расстреляли из ружья автомобиль. Это не единственное происшествие со стрельбой, которое в тот день произошло в Украине. О случае в Кривом Роге сообщает «Первый городской».

6 ноября около 22:00 водитель привез знакомого в гости к родственникам, а сам остался в машине. Вскоре к нему подошел нетрезвый мужчина и предложил выпить. После отказа он удалился, но вернулся спустя примерно десять минут, причем уже с ружьем. После этого он открыл огонь по автомобилю.

На следующий день правоохранители установили личность стрелка и во время обыска нашли ружье, из которого велась стрельба.

Ранее сообщалось, что в общежитии студент по странной причине выстрелил в голову девушке.

Фото: «Первый городской».

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