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- 19:08 В Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из-за отказа водителя выпить вместе
В Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из-за отказа водителя выпить вместе (видео)
В среду, 6 ноября, в Кривом Роге расстреляли из ружья автомобиль. Это не единственное происшествие со стрельбой, которое в тот день произошло в Украине. О случае в Кривом Роге сообщает «Первый городской».
6 ноября около 22:00 водитель привез знакомого в гости к родственникам, а сам остался в машине. Вскоре к нему подошел нетрезвый мужчина и предложил выпить. После отказа он удалился, но вернулся спустя примерно десять минут, причем уже с ружьем. После этого он открыл огонь по автомобилю.
На следующий день правоохранители установили личность стрелка и во время обыска нашли ружье, из которого велась стрельба.
Ранее сообщалось, что в общежитии студент по странной причине выстрелил в голову девушке.
Фото: «Первый городской».
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